Der LinkIQ verbindet Netzwerk-Switch-Diagnostik mit modernen Kabel-Prüfmethoden, um Elektrikern, Systemintegratoren und Netzwerktechnikern das Finden von Fehlern in Netzwerkkabeln (mit Datenraten bis zu 10 Gbit/s) und den Anschluss von Power-over-Ethernet (PoE)-Geräten (max. 90W / Class 8) zu erleichtern. LinkIQ verwendet Flukes LinkWare PC Kabeltest-Managementsoftware, um einfache Testberichte im Bestanden/Nicht bestanden-Format zu erstellen. Das Gerät kann ebenfalls die Leistung von Netzwerk-Switches einschließlich PoE-fähiger Weichen überprüfen.

"Neue Technologien wie 10-Gbit/s-Ethernet und das erweiterte Power-over-Ethernet bilden den Kern heutiger Netzwerke", so Walter Hock, Vice President Products von Fluke. "Ob es sich um einen Installateur handelt, der einen fehlerfreien Betrieb gewährleisten und seine Arbeit dokumentieren muss, oder ob es ein Techniker bei der Problembehebung aufwändiger Geräte ist – beide benötigen ein Werkzeug, welches moderne fortschrittliche Technologie mit der Benutzerfreundlichkeit, die Zeit einspart, kombiniert sowie einen Preis, der eine breite Nutzung ermöglicht."

Der LinkIQ Kabel- und Netzwerktester benutzt einen einzigen Testdurchgang, der automatisch die wichtigsten Messungen in Abhängigkeit vom am anderen Kabelende angeschlossenen Gerät vornimmt. Im Fall eines offenen Kabelendes ermittelt der Tester die Kabellänge und Aderpaarung. Die Verwendung des mitgelieferte Kabelabschluss erlaubt zusätzlich das Prüfen der maximal möglichen Übertragungsrate des Kabels – bis zu 10Gbit pro Sekunde. Wenn das Kabel mit einem Switch-Port verbunden ist, gibt der Tester den Namen des Switches, des betreffenden Ports, VLAN, die Übertragungsrate und die Duplex-Einstellungen an.

Zudem verfügt der LinkIQ-Tester über einen gesten-basierten Touchscreen, der das einfache und intuitive Bedienen des Geräts erlaubt und gleichzeitig dem Benutzer alle notwendigen Informationen zur Verfügung stellt. Auch die Verfügbarkeit ist jetzt noch einfacher: Conrad Electronic hat sein Sortiment an Kabel- und Netzwerktestern mit dem LinkIQ von Fluke Networks erneut erweitert.