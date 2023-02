Leithner ist seit 2010 bei Reed Exhibitions in unterschiedlichsten Funktionen tätig und hat neben Corporate Affairs die Einführung eines neuen ERP-Systems verantwortet. Davor war sie unter anderem federführend bei der Entwicklung und Umsetzung von Messen wie der VIECC Vienna Comic Con und der Wiener Immobilien Messe. „Damit rückt eine langjährige Messeexpertin in die Geschäftsführung auf, die unser Portfolio bestens kennt und erfolgreich weiterentwickeln wird“, so Reed Exhibitions-CEO Benedikt Binder-Krieglstein.