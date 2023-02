Reed Exhibitions schickt eine Messe ins Aus, ohne künftig eine Veranstaltung weniger am Messekalender zu verbuchen. Wie das geht? Im Jahr 2021 soll es zwar keine Bauen & Energie mehr geben, dafür gleich zwei Ausgaben der Bauen+Wohnen zu einem Spätwinter- und einem Herbsttermin. Konkret wird die Messe von 4. bis 7. Februar 2021 in Salzburg sowie von 11. bis 14. November in Wien stattfinden.