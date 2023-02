Martina Weinlinger ist bereits seit 16 Jahren für ABB tätig und hatte in der Zeit bereits unterschiedliche Management-Positionen in den Bereichen Personalmanagement und Unternehmenskommunikation von ABB Österreich inne. Sie hält einen Magisterabschluss der Wirtschaftsuniversität Wien im Bereich Human Resources. „Mit Martina Weinlinger zieht eine ausgewiesene Expertin im Bereich Personalmanagement in den Vorstand ein. Sie hat mit ihrer Arbeit in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Erfolg von ABB Österreich beigetragen. Ich freue mich über die Entscheidung des Aufsichtsrats und auf die weitere Zusammenarbeit“, so Vorstandsvorsitzender Martin Kohlmaier.