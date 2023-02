„Gemeinsam mit unserem Partner myclimate, der renommierten Non-Profit-Organisation für Klimaschutz, haben wir für unsere Luma-Leuchten den CO2-Fußabdruck bestimmt. Das heißt, wir haben zusammengerechnet, wie viel CO2-Ausstoß durch unsere Leuchten anfällt“, erklärt Norbert Kolowrat, Geschäftsführer Elektron Austria. Die Rechnung beinhaltet dabei alle Emissionen von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung, Logistik, Verpackung der Produkte und Lieferung an Kunden bis hin zur Entsorgung.

„Für Elektron haben wir von myclimate einen Product Carbon Footprint (PCF) in Anlehnung an die ISO-Norm 14040/44 erstellt, um ein Gesamtbild der Treibhausgasemissionen zu erhalten. Das Label 'klimaneutral' erhält ein Produkt nur, wenn die gleiche Menge an CO2-Emissionen in einem zertifizierten Klimaschutzprojekt ausgeglichen wird“, fasst Ivo Hüsler, Corporate Partnerships Manager bei myclimate, das Vorgehen zusammen.

Dem CO2-Ausstoß können Gemeinden und Städte nun ab sofort entgegenwirken und durch ein anerkanntes und zertifiziertes Klimaschutzprojekt in Madagaskar ausgleichen. „Die dabei anfallenden Mehrkosten von gerade einmal EUR 14,40 pro Luma gen2-Leuchte zahlen sich aus“, zeigt sich Norbert Kolowrat, Geschäftsführer, ELEKTRON Austria GmbH, von den ersten klimaneutralen Straßenleuchten in der Lichtbranche überzeugt. „Mit nur wenig Geld lässt sich ein wirksames Projekt zugunsten der Umwelt realisieren – und das ganz ohne Zusatzaufwand für unsere Kunden. Denn wir übernehmen die komplette administrative Abwicklung“, so Kolowrat weiter.