Wenn die Tage kälter und kürzer werden, bedeutet das zweierlei. Erstens: Die Skisaison steht vor der Tür. Zweitens: Es braucht mehr Licht. Für den Beleuchtungs-Hersteller Ledvance hat das eine etwas mit dem anderen zu tun.

Denn Ledvance hat jetzt das neue Beleuchtungskonzept des italienischen Skiverleihgeschäfts Noleggio by Maestri am Tonale-Pass in Trentino gestaltet. Dafür wurde eine Kombination aus Allgemein-, Akzent- und Effektbeleuchtung verwendet – Skier und Accessoires im Laden sollen so besonders gut zur Geltung kommen. Weitere Anforderungen an die Beleuchtung waren ein geringer Energieverbrauch und Wartungsaufwand sowie niedrige Betriebskosten.

Die für das Geschäft gewählte Lösung ist laut Hersteller leicht zu installieren, doch von großer Effektivität. Flexible Tracklight Spot Stromschienen-Strahler und Downlight Comfort-Deckeneinbauleuchten mit hoher Energieeffizienz und gleichzeitig guter Farbwiedergabe werden im Ausstellungsraum und in den Schaufenstern eingesetzt.

Die Ladenfläche wird mit 109 Tracklight Spots ausgeleuchtet, die an den Grundriss und die Ausstattung des Geschäfts angepasst wurden. Sie lassen sich drehen und schwenken. In den Gemeinschaftsbereichen, Garderoben und Umkleideräumen wurden 38 Downlight Comfort für die Allgemeinbeleuchtung installiert. Sie sollen die Produkte in das richtige Licht kleiden und gleichzeitig für eine gute Orientierung sorgen.

Die Reflektoren der Spots sind austauschbar – es gibt 15°, 24° und 38° - und mit unterschiedlichen Lichtstromwerten (1.750 bis 4.200 lm) erhältlich. Die LED-Technologie ist zudem langlebig, sowie niedrig in Energieverbrauch und Wartungsaufwand.

Die Beleuchtung, so die Intention von Ledvance, lenkt die Aufmerksamkeit von Besuchern direkt auf die Produkte – auch die dank Color Rendering Index von über 90 und Blendschutzeigenschaften hohe Lichtqualität. Tatsächlich kamen seit der neuen Beleuchtung mehr Kunden in den Laden, die Anzahl der Verkäufe stieg, heißt es von Noleggio by Maestri.