Den stärksten Rückgang verzeichneten Kärnten (-16,4 Prozent), die Steiermark (-7,3 Prozent) und Oberösterreich (-3,5 Prozent). Hingegen stiegen die Insolvenzen stark in Tirol (+34,8 Prozent), im Burgenland (+16,4 Prozent) und in Salzburg (+13,8 Prozent). Die höchste Insolvenzbetroffenheit herrschte in Wien mit 16 Insolvenzen pro 1.000 Unternehmen, die geringste in Vorarlberg mit 6 von 1.000 Unternehmen.

Nach Branchen hat das Transportwesen den Bau in der traurigen Rolle als Pleiten-Spitzenreiter abgelöst. 32 von 1.000 Unternehmen wurden hier zuletzt insolvent. 703 Pleiten gab’s in den ersten drei Quartalen im Bereich der unternehmensbezogenen Dienstleistungen; das entspricht einem Plus von 4,8 Prozent.