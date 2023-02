Kobalt und Nickel – oft als Werkstoff verwendet, doch nicht unumstritten. Laut dem deutschen Statistik-Portal statista wird der EU-weite Bedarf an Nickel zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien im Jahr 2030 bei 112 Tonnen jährlich liegen – 2018 waren es noch sechs Tonnen.

Doch Batterien ohne Nickel sind möglich. Das beweist unter anderem Quantron, ein Unternehmen für e-Mobility mit Sitz nahe Augsburg. Gemeinsam mit seinem Partner CATL, einem chinesischen Hersteller von Lithium-Ionen-Akkumulatoren, vertreibt Quantron Batterien frei von Nickel und Kobalt.

Dass der Bedarf an Nickel in den kommenden zehn Jahren so steigen soll, liegt vor allem am prognostizierten Wachstum des Leistungsbedarfs der Batterien für Elektroautos. Ist dieser derzeit noch bei 50 Gigawattstunden, sollen es 2030 bereits 800 sein.