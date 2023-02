Für das Notbeleuchtungssystem kombiniert Tridonic seine Casambi-Ready-Steuerungstechnologie basicDIM Wireless mit der DALI-basierten Lichtsteuerung sceneCOM. Als Backbone setzt Tridonic auf das Funksystem basicDIM Wireless, das die drahtlose Vernetzung von Notleuchten ohne zusätzliche Verkabelung oder bauliche Maßnahmen über ein ausfallsicheres Mesh-Netzwerk ermöglicht. Das Einrichten der Leuchten erfolgt dabei via Bluetooth Low Energy (BLE). Bestehende DALI-Notleuchten mit einem PRO-Notlichtbetriebsgerät lassen sich aufrüsten und in das Wireless-Netzwerk einbinden. Hierfür bietet Tridonic das basicDIM Wireless Modul G2 an.

Ein Gateway verbindet alle vernetzten Funk-Notleuchten mit einem sceneCOM evo Controller. Einmal kommissioniert, übernimmt der Controller als „Gehirn“ das Kommando über die gesamte Lichtlösung. Das gilt auch für die geforderte zentrale Überwachung und automatische Prüfung der Not- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen. Hierfür hat das Unternehmen eine Steuerlogik entwickelt, welche den Controller in die Lage versetzt, die in das Netzwerk integrierten Einzelleuchten automatisch zu testen sowie den Systemstatus in Echtzeit darzustellen. Der Zugriff auf die Prüf- und Systemdaten erfolgt via Ethernet über einen beliebigen Webbrowser. Pro sceneCOM evo Controller lassen sich dabei bis zu 192 Leuchten anbinden.