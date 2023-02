DI Dr. Christian Diendorfer, WU Executive Academy: “Investment decision making for blockchain applications in the energy sector using real options valuation and Bayesian learning”

Um die Blockchain-Technologie ist in letzter Zeit ein regelrechter Hype entstanden. Aber wie erkennen Unternehmen den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in diese Technologie? Und wie minimieren sie das Risiko für Fehlinvestitionen? Christian Diendorfer stellt in seiner MBA Masterarbeit ein Decision Model vor, das Unternehmen bei ihrer Entscheidung unterstützen kann.