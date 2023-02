Nach vielen ruhigen Monaten kam am 11. März wieder Bewegung rund um das lang erwartete Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG). Umweltministerin Leonore Gewessler kündigte an, das nun fertige Gesetz am kommenden Mittwoch, 17. März im Ministerrat vorzubringen. Sollte dann auch im Parlament die nötige 2/3-Mehrheit gefunden werden, könnte das EAG noch vor dem Sommer in Kraft treten und den nächsten Schritt in der Energiewende einleiten. Angepeilt wird das Ziel, bis 2030 Österreichs Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen zu decken. Dafür sind 27 TWh an zusätzlicher erneuerbarer Stromerzeugungskapazität nötig. Diese Kapazitäten sollen zu je einem Drittel aus Photovoltaik und Wind stammen, der Rest teilt sich auf Wasserkraft und Biomasse auf.