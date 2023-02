In Österreich wird ein Großteil des erneuerbaren Stroms (u.a. Wind) im Osten produziert. Große Verbraucherzentren wie etwa die Industrie oder aber die wichtigen Pumpspeicheranlagen befinden sich jedoch auch im Norden, Süden oder Westen des Landes. „Wenn bis 2030 der gesamte Strombedarf aus erneuerbaren Energien gedeckt werden soll, erfordert dies einen zeitgerechten und somit beschleunigten Ausbau der Strominfrastruktur. Zeitverzögerungen bei großen Anlagengenehmigungen wie zum Beispiel der Salzburgleitung in der Vergangenheit wären somit Gift für die Energiewende und würden darüber hinaus große Kosten für den Stromkunden verursachen und die sichere Stromversorgung in der Transformation gefährden. Wir stehen vor dem größten Investitionsbedarf in der Geschichte der Energiewirtschaft. Alleine unser Investitionsplan VOR dem EAG sieht jährliche Investitionen von rund 310 Millionen Euro sowie 2021 rund 357 Millionen Euro vor. Das sind schon jetzt Rekordsummen. Daher muss auch im Bereich der Regulierung der Fokus klar auf ein modernes, investitionsfreundliches sowie Innovation und Forschung ermöglichendes Regulierungsregime gerichtet werden“, stellt Thomas Karall, kaufmännischer Vorstand der APG klar.