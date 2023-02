Entgeltliche Einschaltung

Weidmüller Switches : Eco Line Unmanaged Switches für industrielle Kommunikationsanwendungen – Switches mit höchster Portdichte - optimal auf industrielle Anwendungen zugeschnitten

Die Zukunft der industriellen Kommunikation liegt im ganzheitlichen Ansatz – in einem Netzwerk. So entsteht eine durchgängige Kommunikation hinunter bis in die Produktion mit ihren Anlagen und Maschinen. Dabei ist es wichtig, Geräte in Netzwerken miteinander zu verbinden und Daten möglichst effizient weiterzuleiten. Die durchgängige Ethernet-Kommunikation vereinfacht den Service und beschleunigt Prozesse, schafft Transparenz und reduziert Kosten.