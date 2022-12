Hermi Kabelrinnen sind optimal auch für den Einsatz in PV-Anlagen geeignet. Beim kürzlich südöstlich von Maribor am Ufer der Drau in Betrieb genommenen 2,5 MW-Solarkraftwerk entschied sich der Investor für die Fast Klick®-Kabelrinnen und stattete die gesamte Verkabelung damit aus. Die Montagesysteme für die Panele der Freiflächenanlage stammen ebenfalls aus der Produktion von Hermi. Außerdem sorgt eine Blitzschutzanlage bestehend aus Hermi-Komponenten für den Schutz des großflächigen Solarparks. Alles aus einer Hand und in bewährter, langlebiger Qualität.



Das Hermi-Sortiment umfasst neben Kabeltragsystemen auch Blitz- und Überspannungsschutz sowie Konstruktionssysteme für PV-Anlagen. Entwickelt und produziert wird im eigenen Werk in Celje (SLO).

Weitere Informationen: www.hermi.at