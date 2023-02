„Covid-19 trifft jene am schwersten, die gesundheitlich angeschlagen sind. Dadurch wird zurzeit und wohl auch in Zukunft noch mehr Wert auf die Gesundheit gelegt. Das sollte das Thema des Human Centric Lighting vorantreiben.“ Der Ledvance-Manager verweist dabei etwa auf die hauseigenen Biolux-Produkte für die Office-Beleuchtung. Im Aufbau ist auch ein UV-C-Sortiment von Ledvance. „Neben den bekannten UV-C-Röhren bringen wir auch UV-C-Luftreinigungsgeräte zur Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen.“

Wenn das Virus besiegt ist, werden viele wieder in die Büros zurückkehren. Dennoch dürfte das Arbeiten aus dem Home Office zumindest zum Teil erhalten bleiben. Mit Schreibtischstühlen, Bildschirmen und Notebooks sind viele dieser Heimarbeitsplätze mittlerweile gut ausgestattet, nicht aber mit adäquaten Lichtlösungen. „Hier braucht es eine Norm im Sinne des Arbeitnehmerschutzes“, fordert Gansterer.