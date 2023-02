Der Spezialist für die Gebäude- und Industrie-Automation setzt auf einen integrierten Webserver mit einer intuitiven und leicht bedienbaren Oberfläche. Auch die Installation des Geräts ist schnell und unkompliziert, dank dem Anschluss über die Metz Connect Brückensteckertechnik. „Ein Modbus Gateway sorgt dafür, Modbus RTU-Feldbusmodule in ein TCP/IP-Netzwerk zu integrieren und das möglichst einfach und kostengünstig“, so Markus Hummel verantwortlicher Produktmanager bei Metz Connect. „Daher haben wir bei der Entwicklung des neuen Modbus Gateway MR-GW den Fokus daraufgelegt, die Weboberfläche so zu gestalten, dass der Kunde das Gerät schnell und komfortabel in Betrieb nehmen kann.“