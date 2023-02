Die ABB Herbstaktion bietet auch heuer wieder viele attraktive Produkte und Preisvorteile: Angefangen bei den beliebten Schalterpaketen Reflex SI, Busch-balance® SI und future® linear (wahlweise mit Kinderschutz erhältlich) bis hin zu dem Bluetooth Radio Busch-AudioWorld® BTconnect oder dem Busch-DigitalRadio. Ebenfalls Teil der Aktion ist das Busch free@home® Starter Kit für den einfachen Einstieg in die Smarter Home Welt. Ein weiteres Highlight der Herbstaktion ist der Stromkreisverteiler UK600: Das Raumkonzept des UK600, mit bis zu 200 Prozent mehr Platz im Verdrahtungsraum und vielen Detaillösungen, ermöglicht eine einfache, sichere und flexible Installation. Zum Thema Sicherheit stehen auch wieder interessante Paketoptionen zur Auswahl: Der zuverlässige Busch-Rauchalarm® bietet für jeden Haushalt die optimale Sicherheit und kann so zum Lebensretter werden. Zu erhöhter Energieeffizienz tragen die Busch-Wächter-Pakete bei. Das ABB i-bus® KNX App-Steuerung-Paket ermöglicht die KNX-Fernbedienung mit Smartphone, Tablet, Smartwatch oder PC. Mit dem ABB i-bus® KNX Sprachsteuerung-Paket können Gebäude mit den digitalen Sprachassistenten Apple HomeKit, Amazon Alexa und Google Assistant per Sprachbefehl gesteuert werden.

Schutzengel für Jung und Alt sind die im Rahmen der Aktion erhältlichen Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD und die Fehlerstrom-Schutzschalter-Pakete Typ A und Typ F. Den optimalen Schutz bei Blitzeinschlägen bietet das Überspannungsschutzpaket OVR QuickSafe®, welches die Gefahr eines Brandes durch beschädigte Elektrogeräte minimiert.

Weitere Pakete, wie die brummfreien ESB Schütze, der Aufputz-Stromkreisverteiler Mistral65AT sowie die LED Sicherheitsleuchte von ABB runden die diesjährige Herbstaktion ab.

Ab einem Bestellwert von 500 Punkten darf man sich über einen Ninebot KickScooter ES2 by Segway freuen. Zusätzlich enthalten auch die einzelnen Pakete spannende Beigaben, wie unter anderem die Pkw-Jahresvignette 2020.

Die Pakete der Herbstaktion sind bis 15. November 2019 bei allen teilnehmenden Elektrogroßhändlern erhältlich.