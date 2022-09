Wie schon in der bisherigen App-Version, lässt sich auch in der neuen Version der Stromverbrauch der einzelnen Leuchten und Lampen einsehen. Die Unterkategorie „Energieverbrauch” ist in den „Einstellungen“ der WiZ App zu finden. Hier können sich Nutzer*innen über den Gesamtverbrauch des Haushaltes innerhalb der letzten vier Wochen informieren und diesen nach Stunden, Tagen oder Wochen als Diagramm aufschlüsseln. Des Weiteren zeigt die App in Echtzeit den Stromverbrauch einzelner Räume oder sogar einzelner Geräte. So sehen Nutzer*innen auf einen Blick, in welchen Räumen der Stromverbrauch gerade am höchsten ist.