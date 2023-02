Dank ihrer langen Lebensdauer sind auch die Wartungskosten niedrig. Die Versionen mit 2000, 3000 und 4000 Lumen zeichnen sich zudem durch ein neues Design aus, das stärker den traditionellen HQL-Lampen mit Glasabdeckung ähnelt. So eignen sie sich besonders für den Einsatz in historischen und architekturbezogenen Leuchten. Die neue Lampenfamilie bietet die Schutzklasse IP65, benötigt keine Aufwärmzeit und liefert daher sofort die volle Lichtleistung. Die HQL LED PRO-Lampen sind in fünf verschiedenen Lumen-Versionen erhältlich (2000, 3000, 4000, 6000 und 13.000 lm). Sie bieten eine Farbtemperatur von 2700 oder 4000 K und einen Abstrahlwinkel von 360°.