Wenn der Ausfall eines Geräts durch Luft- oder Gaslecks, Schwingungen oder elektrische Entladungen beginnt, entstehen an der Fehlerstelle Ultraschallsignale. Mit einem Ultraschall-Leckdetektor der Serie ULD-400-EUR werden diese in akustische oder optische Signale umgewandelt. Der Leckdetektor vo Beha-Amprobe kann so zur genauen Lokalisierung der Fehlerstelle genutzt werden.