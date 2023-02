Diese "Elektrikerfrage" aus dem Bereich der Gebäudeautomation kennt Loxone-CEO Rüdiger Keinberger zu Genüge: "Diverse Zähler wie Strom-, Wasser-, Wärmemengenzähler und andere mehr können über die unterschiedlichen Schnittstellen in ein Loxone-System integriert werden. So lassen sich beispielsweise Zähler, die über Modbus kommunizieren, ins Loxone-System via Modbus Extension einbinden. Mit Hilfe des Miniservers als zentraler Steuereinheit gibt es hier viele praktische Lösungen."

Darüber hinaus hat der Smart Home-Pionier das Produkt "Zählerinterface IR Air" entwickelt. Dieses ermöglicht das direkte Auslesen von elektrischen Zählern mit Hilfe der d0 Infrarotschnittstelle. Keinberger: "In einem weiteren Schritt ist es natürlich auf jeglicher Ebene möglich, genauere Auslesungen umzusetzen. Dies gilt bis zur Geräteebene hinunter, zum Beispiel mit der Smart Socket."