In zwei Online-Talk-Runden zu den Themen Digitalisierung sowie Energie und Klimaschutz erzählten Expertinnen aus unterschiedlichen Unternehmen beim digitalen Aktionstag von ihrem Karriereweg, gaben Einblick in ihre beruflichen Tätigkeiten und beantworteten die Fragen der Schülerinnen. In einer dritten Talk-Runde konnten sich die Teilnehmerinnen von Expertinnen Tipps zu Lehrlingsausbildung und Praktika holen. „Mit unserem digitalen Aktionstag konnten wird einmal mehr erfolgreich mit Klischees aufräumen und zeigen, dass der Weg in einen technischen Beruf für junge Frauen ein sehr lohnender ist“, freut sich Girls! TECH-Up-Initiatorin Michaela Leonhardt.