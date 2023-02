Seitdem ist vieles in Bewegung geraten: Im Februar dieses Jahres konnte so endlich der Spatenstich für eine neue Niederlassung in Wieselburg erfolgen. Der Baustart hatte sich durch die Pandemie um rund ein Jahr verschoben. Am neuen Standort im Gewerbegebiet Zeiselgraben/Getreidestraße werden die Mitarbeiter der Niederlassungen Wieselburg und Purgstall zusammengeführt. Auch die Haustechnik-Firma Maitz wird dort zu finden sein. Die 100prozentige K&M-Tochter Maroscheck GmbH, ein HKLS-Betrieb mit 90 Mitarbeitern, hat Maitz im April des Vorjahres übernommen.

Mit der neuen Niederlassung hat die Platznot an den bisherigen Standorten in Wieselburg und Purgstall ein Ende. Dafür hat die Klenk-Privatstiftung ein mehr als 10.000 Quadratmeter großes Areal direkt an der Ortsumfahrung Wieselburg erstanden. Hier entsteht ein Betriebsgebäude mit 300 Quadratmetern Büro- und 500 Quadratmetern Lagerfläche. Inkludiert ist eine Verkaufsfläche für Elektromaterial. Insgesamt soll der neue Standort rund 100 Mitarbeiter beherbergen. Niederlassungsleiter wird Hermann Bayer, der zurzeit die noch bestehenden Standorte Purgstall und Wieselburg leitet.