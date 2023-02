Eaton erweitert sein Angebot im Bereich Smart Home und stellt neue Pakete für sein Go Wireless Sortiment vor. Die bestehenden Pakete zur Beleuchtungs-, Verdunklungs- und Belüftungssteuerung werden nun durch die Lösung Wireless Heating ergänzt, die eine drahtlose Bedienung von elektrischen Heizungen, Heizpaneelen, -folien oder -kabeln ermöglicht. Die vorprogrammierten Pakete lassen sich in Neubauten oder bestehenden Gebäuden installieren. Dadurch können Elektroinstallateure die gängigsten Anwendungen schnell, zuverlässig und ohne Verkabelung umsetzen. Alle Go Wireless Schalter sind mit den herkömmlichen 55x55mm Rahmen kompatibel.

Die Go Wireless Reihe wurde für verschiedenste Anwendungsfälle entwickelt und besteht aus sechs Lösungen:

+ Wireless Switch All – Schnell und einfach zu installieren, wo immer Bewohner einen Schalter zur Bedienung von Beleuchtung oder Geräten wünschen. Dadurch eignen sie sich ideal für die Schalterplatzierung in Neubauten, aber auch zum Ersatz vorhandener Schalter, die ungünstig liegen oder von Möbeln verdeckt werden.

+ Wireless Second Switch – Ergänzend zu einem bereits vorhandenen Schalter sowie für die nahtlose Steuerung von Beleuchtung oder Geräten von zwei verschiedenen Punkten aus. Dazu wird der Aktor hinter die bereits vorhandenen Schalter gesetzt und ein zweiter Schalter an einem Ort nach Wahl installiert.

+ Wireless Dim All – Das Dimmerpaket ermöglicht die sanfte Regulierung aller Arten von geeigneten Leuchtmitteln und bietet damit mehr Flexibilität als ein herkömmlicher Dimmer.

+ Wireless Shading – Die Schalter zur Steuerung von elektrischen Rollläden, Jalousien, Markisen oder Vorhängen lassen sich nach Wunsch im Raum installieren.

+ Wireless Ventilation – Ein einfach zu installierender Drahtlosschalter für die Lüftungssteuerung in jedem Raum.

+ Wireless Heating – Die neuen Drahtlosschalter ergänzen das bestehende Sortiment um eine Lösung für die kabellose Heizungssteuerung über eine Infrarotschnittstelle. Das Funk-Raumthermostat kann auf jeder beliebigen Oberfläche platziert und mit einem Touch Controller reguliert werden.