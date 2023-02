euroLighting hat eine Neuheit im Programm: UVC-Luftreinigungsgeräte zur Desinfektion von Räumen von Corona-Viren und Bakterien. Die Decken-montierbaren Luftreinigungsgeräte mit 62 x 62cm wurden zur platzsparenden Nachrüstung in abgehängten Decken und Kassettendecken entwickelt und sollen Viren zu 99,9 Prozent abtöten.

Luftreinigungsgeräte zur Desinfektion von Räumen sind in den vergangenen Monaten vor allem in Form von mobilen Standgeräten bekannt geworden. Sie saugen die Raumluft über einen Ventilator ein, pressen sie durch verschiedene Filtersysteme und leiten sie schließlich in eine abgedichtete Kammer, in denen sich UVC-LEDs befinden, die Viren und Bakterien mit einer hohen Effizienz abtöten.

Die neuen Decken-montierbaren UVC-Luftreinigungsgeräte unterscheiden sich funktionell kaum von den Standgeräten. Der wesentliche Unterschied liegt in ihrem Filtersystem: Es besteht aus einem Aktivkohlefilter, der Staubpollen und andere Staubteile erfolgreich aus der Luft herausfiltert, sowie einer zusätzlichen UVC-Kammer, die Viren zu 99,9 Prozent abtötet, und einem dreistufigen Gebläsesystem. Dabei wird die verbrauchte Luft zentral in der Mitte des Gerätes eingezogen und unter der Decke an allen vier Seiten wieder in den Raum zurückgeblasen.

Das Deckengerät hat eine Leistungsaufnahme von 150W und eignet sich für Räumlichkeiten bis 60m³. Der Luftdurchsatz beträgt 600m³/h, damit findet eine mehrmalige Luftreinigung des Raumes pro Stunde statt. Mit einem Geräuschpegel des Gebläses von 40dB in der 1. Schaltstufe liegt das Gerät unter dem Geräuschpegel von sich unterhaltenden Menschen. Das Ein- und Ausschalten erfolgt über eine Fernbedienung, die UVC-Kammer sowie die Gebläse-Geschwindigkeit lassen sich separat einschalten bzw. steuern. Auch eine Timer-Schaltung ist vorhanden. Das Gewicht beträgt 20 kg und es lässt sich mit höhenverstellbaren Stahlseilen an der Deckenkonstruktion befestigen.