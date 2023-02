"Wir bei Schneider Electric glauben, dass Luft das beste Gas ist", sagt Frederic Godemel, Executive Vice President of Power Systems bei Schneider Electric. "Jetzt, wo unsere grünen und digitalen SF6-freien Schaltanlagen auf dem Markt kommen, können wir die eigentliche Arbeit der Dekarbonisierung beschleunigen. Wenn Menschen an grüne Energie denken, liegt der Fokus auf der Erzeugung oder dem Verbrauch. Und die SM AirSeT passt genau in den operativen Bereich zwischen die Beiden – hier können wir große ökologische Verbesserungen für den Geschäftsbetrieb erzielen."

Das kommerzielle Debüt von SM AirSeT ist ein Meilenstein auf Schneider Electrics Roadmap in Richtung einer SF6-freien Zukunft. Als Alternative zu seinen auf SF6-basierenden Geräten baut das Unternehmen systematisch ein komplettes Portfolio an grünen Alternativen auf. Dabei stehen auch neue nachhaltige Angebote im Fokus, die sich vor allem an Kunden mit energieintensiven Anwendungen richten. So hat Schneider Electric in China bereits sein GM AirSeT-Angebot auf den Markt gebracht, eine primäre Mittelspannungs-Schaltanlage und Schwestertechnologie der neuen SM AirSeT.

Über die Umweltvorteile hinaus und unabhängig von spezifischen Angeboten, betont das Unternehmen die Bedeutung der zahlreichen digitalen Technologien, mit denen seine neuen Schaltanlagen ausgestattet werden können. So umfasst die nativ digitale SM AirSeT-Schaltanlage beispielsweise zustandsorientierte Wartungsfunktionen. Diese leiten die Daten von ihren Sensoren sowohl an lokale Feldtools/Apps als auch an hochentwickelte Analysetools weiter. Eingebettet in die ganzheitliche Systemarchitektur EcoStruxure von Schneider Electric wird die gesamte Geräteplattform nativ digital und verbessert dank der Möglichkeit zum cloudbasiertem Datenaustausch die Effizienz und Sicherheit des Betriebs.