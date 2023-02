Es ist Halbzeit bei den Tagen der Elektrotechnik: Heute, 2. Oktober, findet die Veranstaltung in Dornbirn statt. Am 8. Oktober geht’s ans andere Ende Österreichs, dann laden Veranstalter, Vortragende und Aussteller in Technische Museum nach Wien. Weitere Stationen sind St. Pölten (10. Oktober) und das steirische Lannach (15. Oktober). Bereits zur Auftakt-Veranstaltung im WIFI Linz wurden rund 160 Teilnehmer gezählt.

Bei den Terminen informieren die Landesinnungsmeister über erfolgreich umgesetzte Aktivitäten. Dabei geht’s unter anderem um die Gewinnung von Lehrlingen und Fachkräften – seien es nun Schulbesuchsprojekte, Weiterbildungs-Veranstaltungen oder Messe-Teilnahmen. Auch werden Unternehmer für ihre langjährige Tätigkeit im Bereich der Elektrotechnik geehrt.