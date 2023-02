Das Set besteht einerseits aus der vielseitig einsetzbaren und zuverlässigen Spitz-Kombizange, die sich mit ihrer schlanken Kopfform und den kräftigen, spitzen Backen auch sehr gut für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen eignet . Harten Draht bis zu einem Durchmesser von 2 Millimeter schneidet das Elektriker Werkzeug dank des hochübersetzten Kraftgelenks zuverlässig und besonders leicht. Mit ihrer einseitig konvexen Greiffläche ist sie ideal zum Greifen flacher Teile. Zudem ist der kleine Allrounder für eine lange Lebensdauer aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte geschmiedet und mehrstufig ölgehärtet.

Das zweite Werkzeug im Set ist die KNIPEX Mini Cobra®, eine besonders handliche Hightech-Wasserpumpenzange, die sich per Knopfdruck feinstufig direkt am Werkstück an verschiedene Werkstückgrößen anpassen lässt. Per Feineinstellung greift sie sogar Werkstücke bis zu einem Durchmesser von 27 Millimeter. Die Mini Cobra® ist selbstklemmend an Rohren und Muttern, so wird das Abrutschen am Werkstück verhindert und Arbeiten deutlich kraftsparender ausgeführt. Die Greifflächen haben spezialgehärtete Zähne (circa 61 HRC), die ein dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit sicherstellen.