Die hohe Punktzahl von Signify spiegelt den kontinuierlichen Einsatz im Bereich der Nachhaltigkeit durch das Brighter Lives, Better World 2025 Programm wider. Zwei Jahre nachdem Signify seine Klimaneutralität erreichte, möchte das Unternehmen seinen Einsatz für Umwelt und Gesellschaft nun verdoppeln.



Am 23. September 2022 erreichte Signify im S&P Global Corporate Sustainability Assessment in der Kategorie Electrical Components & Equipment eine höhere Punktzahl als 99% seiner Wettbewerber in der gleichen Branche. Das Unternehmen erhielt die volle Punktzahl (100/100) im Großteil (64) aller Kategorien, darunter Climate Change Strategy und Scope 3 GHG Emissions, Risk Culture, Product Design und Innovation, Social Reporting und Policy Influence.



"Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die wir kontinuierlich leisten, um Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen weiter zu verankern. Diese Bemühungen haben sich in unserer erfolgreichen Bewertung im S&P Global Corporate Sustainability Assessment niedergeschlagen", sagte Eric Rondolat, CEO Signify. "Die Auswirkungen des Klimawandels werden von Jahr zu Jahr sichtbarer. Unsere Kunden und Investoren schauen kritisch auf die Handlungen, die wir unternehmen, um positive Auswirkungen zu erzielen. Dies bestärkt uns in unserer Entscheidung, uns auf energieeffiziente Technologien zu konzentrieren, die die begrenzten Ressourcen unserer Erde besser nutzen."



Signify hat sein Engagement für den Klimaschutz im Jahr 2021 in seinem ersten eigenen Climate Action Report detailliert beschrieben. Weitere Informationen finde Sie auf unserer Website.