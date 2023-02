In Österreich gibt es bei Neubauten und umfangreichen Umbauten eine gesetzliche Rauchmelderpflicht für Wohnhäuser, Wohnungen und wohnungsähnliche Bereiche. In Kärnten gilt die Rauchwarnmelderpflicht zusätzlich auch für Bestandsbauten. Die vorgeschriebene Mindestausstattung im privaten Wohnbereich umfasst jeweils mindestens einen unvernetzten Rauchwarnmelder in jedem Aufenthaltsraum - ausgenommen in Küchen - sowie in Gängen, über die Fluchtwege von Aufenthaltsräumen führen. Darüber hinaus müssen beispielsweise auch Kindergärten, Beherbergungsbetriebe, Studentenheime sowie Gebäude mit vergleichbarer Nutzung, die nicht mehr als 30 Betten besitzen, mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. Gemäß OIB-Richtlinie 2 sind hier vernetzte Geräte einzusetzen.