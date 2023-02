Hugo Rohner ist ein international erfahrener Manager in den Bereichen Digitalisierung und IoT (Internet of Things) und war zuletzt Vorstandsvorsitzender der Skidata Gruppe in Salzburg. Davor war er in führenden Positionen bei internationalen Unternehmen in der Schweiz, in den USA und in Deutschland tätig. Er ist gebürtiger Schweizer und verfügt über einen Master in Business Administration der Universität St. Gallen (HSG) sowie den CEMS Master (Community of European Management Schools and International Companies) in International Management.

Er berichtet direkt an Alfred Felder, CEO Zumtobel Group. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Hugo Rohner einen erfahrenen Manager gewinnen konnten. Tridonic wird von seinem Know-how unter anderem aus der IT-Branche profitieren“, sagt Alfred Felder. „Damit ist das Führungsteam von Tridonic mit CFO Thomas Erath und COO Alexander Jankovsky wieder komplett.“