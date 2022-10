EDGE Next, die im EDGE Grand Central Berlin implementierte Smart-Building-Software, verknüpft Daten von IoT-Sensoren und Gebäudemanagementsystemen, um relevante Einblicke in den Energieverbrauch, die Gebäudebelegung und das Wohlbefinden der Belegschaft zu ermitteln. EDGE Next liefert wertvolle Informationen, wenn es darum geht, die persönlichen Netto-Null-Ziele zu erreichen und eine Infrastruktur zu schaffen, in der sich der Gebäudebetrieb optimieren lässt. Mit der schrittweisen Rückkehr der Belegschaft ins Büro werden die gewonnenen Daten dazu beitragen, dass sich die Mitarbeitenden in einer Umgebung wiederfinden, in der sie ihr produktives Potenzial voll ausschöpfen können.