Der eNet-Server ist zugleich Funkmodul, Schaltzentrale und intelligentes Zentrum des eNet-Systems und wird einfach mit Tablet oder Smartphone konfiguriert. Mit der eNet SMART HOME App lassen sich die Geräte einzeln oder in Gruppen fernbedienen und von zuhause oder unterwegs bequem ansteuern. Gebäude lassen sich mit den eNet-Komponenten mühelos mit intelligenter Smarthome Technologie aus- und nachrüsten - ganz ohne Schmutz und umständliche Neuinstallation. Die bereits vorhandene Elektroinstallation kann so komfortabel um neue, smarte Funktionen erweitert werden.

Helles Licht im Außenbereich für mehr Sicherheit

Für die Beleuchtung von Flächen im Außenbereich stehen die zwei lichtstarken LEDStrahler XLED PRO Wide eNet und XLED PRO Square eNet von STEINEL PROFESSIONAL zur Verfügung. Besonders quadratische Flächen von maximal 10 x 10 Metern sowie breite Flächen von maximal 6 x 16 Metern lassen sich damit präzise und homogen ausleuchten. Beide Strahler verfügen in der Grundversion über ein 24,8 Watt LED-Lichtsystem mit 2.400 Lumen bei 97 lm/W Lichtleistung, in der lichtstärkeren XL-Version jeweils 48 Watt und kraftvolle 4.400 Lumen bei 92 lm/W. Ihre einzigartige LED-Linsen-Matrix verfügt über eine zusätzliche Grundhelligkeit in einem linearen Lichtbild. Für die exakte Einstellung des Beleuchtungsbereichs kann der Flat-Design-Lichtkopf um 360 Grad horizontal und um 90 Grad vertikal flexibel gedreht und geschwenkt werden. Der präzise Passiv-Infrarot-(PIR)-Bewegungsmelder erfasst mit einem 240-Grad-Erfassungwinkel und einer maximalen Reichweite von 12 Metern jede Bewegung auf einer Fläche bis zu 300 qm. Das Licht schaltet sich damit immer genau dann ganz automatisch ein, wenn es benötigt wird.

Lichtsteuerung mit dem sensIQ eNet

Der mehrfach designprämierte PIR-Bewegungsmelder sensIQ eNet kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden, um die Anwesenheit von Personen in bestimmten Bereichen zu erfassen. Er besitzt einen Erfassungswinkel bis 300 Grad bei einem Öffnungswinkel von 180 Grad. Für die überaus feine und genaue Auflösung der Erfassung sorgt sein komplexes Linsensystem bestehend aus 4 Pyrosensoren. Die tangentiale Reichweite des Sensors lässt sich in 3 Richtungen von jeweils 100 Grad unabhängig voneinander zwischen 2 bis maximal 20 Meter einstellen. Ein eigener Sensorchip pro Richtung sorgt für die exakte und zuverlässige Bewegungsregistrierung. So können weitläufige Areale wie Eingangsbereiche oder Laderampen mit einer Fläche bis zu 1050 qm mit nur einem einzigen Sensor überwacht werden. Mit verschiedenen intelligenten Programmen und Modi kann der sensIQ eNet an die individuellen Wünsche und Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Mit dem optionalen Eckwandhalter ist auch eine Eckmontage möglich.