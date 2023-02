Im Gang von Erd- und Obergeschoß muss die alte Decke ohnehin weg, aber im Wohnbereich sollen nur die für die temporäre Abfangung notwendigen 50 Zentimeter breiten Trassen rechts und links des Wanddurchbruchs freigelegt werden. Im Obergeschoß bleiben die alten Decken unangetastet. Bekommen wir alle Steigleitungen, also Wasser, Heizung und Elektro inklusive Etagenverteiler, dort unter, wo die alten Küchen- und Toilettenwände abzureißen und an anderer Stelle aufzubauen sind? Oder muss alles in den Keller verlegt werden?

Gehörige Anstrengungen fließen in den Versuch, die Verkabelung nur an der (Mit-)Nutzung von ohnehin notwendigen Rohbau-Arbeiten auszurichten. Aber vieles wäre dann gar nicht oder nur mit hohem Aufwand umsetzbar. So ist es gut, dass im Laufe des Projekts doch der Abriss der gesamten Deckenverkleidung im Erdgeschoß beschlossen wird. Damit lösen sich auch die anfangs noch deutlichen Einschränkungen beim Beleuchtungskonzept in Wohlgefallen auf.