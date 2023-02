Zwei Dämmerungsschalter runden die Serie ab. Ihrem Namen getreu schalten sie die Beleuchtung bei Eintritt der Dunkelheit ein und wieder aus, wenn am nächsten Morgen ausreichend Tageslicht vorhanden ist. Zusätzlich verfügt die T-Variante (T=Time functions, Zeitfunktionen) über eine interne Uhr und zwei Zeitfenster, in denen sich das Licht auch tageslichtunabhängig ein- oder ausschalten lässt – zum Beispiel für eine Reduzierung der nächtlichen Lichtverschmutzung.

Alle Geräte der Serie sind mit Werkseinstellungen sofort betriebsbereit. Um unbefugte Manipulation zu verhindern, wurde auf Einstellelemente am Gehäuse bewusst verzichtet. Ein einfaches Anpassen der Parameter gelingt stattdessen per ESY-Pen und ESY-App. Unter anderem lässt sich in der App die Erfassungssensitivität der 280°- und 230°-Varianten in mehreren Zonen individuell verändern. Zudem kann die Parametrierung mit ESY-Pen und ESY-App mobil gespeichert, abgerufen und auf Produkte gleichen Typs übertragen werden (Klonen). Ein PDF-Report ermöglicht die Projektdokumentation.