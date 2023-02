Das iPad wird direkt am Point of Sale integriert sowie überall dort, wo Prozesse vereinfacht werden sollen. Einmal installiert, unterstützt One Kiosk unter anderem beim Self-Service, der Informationsabfrage oder bei Besucherregistrierung – die Möglichkeiten sind so gut wie endlos. Dank des erweiterten Scanmoduls können QR-Codes oder Dokumente direkt über die Kamera des iPads gescannt werden. One Kiosk wird aus einem Aluminiumblock gefräst, die Oberfläche wird im Anschluss veredelt. Ein Schraubverschluss verriegelt den passgenauen Aluminiumkörper und verhindert so die unbefugte Entnahme des iPads. Wer es bunt mag, kann aus verschiedenen Farben wählen. Das klassisch-zeitlose Design der Halterung erlaubt eine Integration in jedem Umfeld.