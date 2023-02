Unter dem Motto Showtime präsentiert Wiha ein breites Angebot an Werkzeug-Systemen, -Sortimenten und Transportlösungen. Auf der Bühne zeigen sich die sogenannten "Five Star Systems" – 16 ausgewählte Sets bzw. Systeme, die Anwendern auf unterschiedliche Art und Weise im Berufsalltag helfen. Darunter sind einige Neuheiten im Bereich Mechanical Tools, wie auch bewährte Lösungen im Bereich Electric sowie E-Mobility. Aus der Reihe der Five Star Systems können Anwender unterschiedlicher Branchen für deren Aufgabenbereiche und Schwerpunkte individuelle Lösungen auswählen.

Neben kleineren Sätzen und Funktionstaschen reicht die Wiha Angebotspalette über neue Werkzeug-Rucksack Sets, Werkzeug-Koffer Sets im L- bis XXL-Format bis hin zu umfassenden Werkstatt-Wagen im E-Mobility-Bereich. Die Bestückungen und Funktionen der Systeme sind jeweils an den Besonderheiten der unterschiedlichen Zielgruppen orientiert. "Aus dieser Bandbreite werden Anwender je nach Einsatzzweck die richtige Sortiments-Auswahl für sich treffen können", ist sich Wiha Marketingleiter Sven Wilde sicher und ergänzt: "„Die Zusammenstellungen basieren auf den Rückmeldungen unserer Anwenderbefragungen. Die 16 Stars für alle Fälle sind unsere Antwort auf die vielen, unterschiedlichen Schilderungen von situationsbedingten Herausforderungen, Bedürfnissen und Wünschen."

Ein Beispiel: Bei Service-Einsätzen reicht meist eine Grundausstattung von branchentypischen Werkzeugen aus – seien es mechanische Werkzeuge oder spannungssichere Tools für den Elektriker. Das Laufpensum ist in diesen Fällen oft hoch, mancher Einsatzort liegt auch vielleicht im dritten Stock. Die neuen Werkzeug-Rucksack Sets L – in mechanic oder electric Ausführung - bieten dafür eine durchdachte Werkzeugauswahl und praktische Mitführungsmöglichkeit. Dick gepolsterte Tragegurte, ein Haken zur Aufhängung, diverse Fächer zum geordneten Verstauen und ein robustes Design sind einige Features, die die Rucksäcke selbst aufweisen. Bevorzugt man anstelle der Rucksäcke eher das klassische Koffer-System bieten die Werkzeugkoffer Sets XL oder die Basic-Variante L entsprechende Alternativen.

Im Gegensatz hierzu wird bei größeren Baustellen-Einsätzen eine umfangreiche Werkzeug-Ausstattung benötigt um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Hierbei ist das 100-teilige Werkzeugkoffer Set XXL III electric auf sehr großen Räder die erste Wahl. Der Koffer selbst kann als mobiler Tritt fungieren, außerdem als Werkbank mit integrierter Sägehilfe oder Sitzgelegenheit. Weiterer Stauraum bietet Platz für noch mehr Equipment, Zubehör oder Material. Wenn sehr viele und langwierige Verschraubungen anstehen, bieten die E-Schraubendreher Sets Erleichterung.

Im Bereich mechanic zählen ein neues 60-teiliges Steckschlüssel- und Bit Set in einer praktischen L-Boxx sowie ein 40-teiliges Set inklusive Funktionstasche und Gürtelclip zum Angebotsspektrum der Five Star Systems. Diese sorgen mit ihrer Vielzahl an unterschiedlichen Profilen und Einsatzmöglichkeiten, fein verzahnten Ratschenschlüsseln sowie robusten und praktischen Transportlösungen für mehr Flexibilität und Effizienz bei mobilen Einsätzen.