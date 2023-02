Einen signifikanten „Corona-Effekt“ gab es vor allem in und nach dem ersten Lockdown durch den Trend zu Home Office und Co. Auffällig war hingegen die gedämpfte Entwicklung bei Kleintelefonie-Anlagen. „Durch die wirtschaftliche Unsicherheit hat wohl zeitweise auch die Investitionsneigung kleinerer Unternehmen gelitten.“ Nachhaltige Produkttrends sieht der GFT-Vorstandssprecher in den Bereichen Fernbedienung und Fernwartung sicherheitskritischer Anlagen sowie in DSGVO-konformen Cloud-Lösungen. Letzteres insbesondere deshalb, weil auch die Telekommunikation vermehrt in die Cloud abwandert, aufgrund der hinzukommenden Sprachkomponente wird die Einhaltung komplexer Datenschutzvorgaben erforderlich. „Durch das Pandemie-bedingte Infrastrukturbedürfnis vieler Unternehmen dürfte der verstärkte Netzwerkausbau auch 2021 weitergehen.“

GFT-Mitglieder zeichnen einen oder mehrere Geschäftsanteile in Abhängigkeit vom jeweiligen Umsatz. Sie sind damit in der Generalversammlung stimmberechtigt (ein Mitgliedsunternehmen – eine Stimme) und profitieren von der genossenschaftlichen Warenrückvergütung, einer Form der Verteilung des Jahresgewinns an die Mitglieder auf Grundlage der Umsätze, die die Genossenschaft mit dem jeweiligen Mitglied tätigt. Die Leistungen gehen darüber hinaus: GFT organisiert den gemeinsamen Einkauf und ermöglicht damit Vorteile bei Einkaufskonditionen und Boni durch hohes Einkaufsvolumen im Streckengeschäft zwischen Anbietern und Fachhändlern. Zudem bietet sie Zentralfakturierung mit flexiblen Zahlungszielen für Mitglieder sowie Dienstleistungen wie Artikelstammverwaltung bis hin zu vergünstigten Versicherungen und Firmenfahrzeugen. „Wir sichern das Überleben mittelständischer Betriebe in unseren Branchen“, so Saken.

Das soll künftig auch den heimischen Marktakteuren zugute kommen. GFT ist auf Expansionskurs und unternimmt dazu die ersten Schritte in Österreich. „Unser Angebot zunächst über die DACH-Region auszurollen, ist ein naheliegender Ansatz. Natürlich ist uns bewusst, dass der österreichische Markt im Hinblick auf die Unternehmen kleiner strukturiert ist als der deutsche.“