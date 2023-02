Die Stromerzeugung und damit auch die Ansprüche an die Verteilnetze ändern sich. Strom wird in Zukunft nicht mehr zentralisiert in großen Kraftwerken, sondern vermehrt dezentral in Windparks oder gewerblichen und privaten Photovoltaikanlagen erzeugt. Und auch das Verbrauchsverhalten verändert sich: Smart Home und smarte Stromzähler machen es möglich. Das alles erfordert einen dramatischen Wandel vorhandener Versorgungskonfigurationen.