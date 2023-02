Nach der pandemiebedingten Online-Versammlung im vergangenen Herbst fand die Generalversammlung des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik diesmal hybrid statt. Eine begrenzte Anzahl an Personen konnte unter Einhaltung der 3G-Regel vor Ort anwesend sein, der Großteil nahm online teil – mit dem Vorteil, dass wieder zahlreiche Mitglieder aus den Bundesländern mit dabei waren. In seinem Jahresbericht blickte Generalsekretär DI Peter Reichel auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurück. Dank umfangreicher Digitalisierungsmaßnahmen war der OVE auch im Pandemiejahr stets handlungsfähig und konnte seine Tätigkeiten in allen Bereichen erfolgreich fortsetzen, unter anderem etwa mit weltweiten Werksinspektionen via Live-Stream durch OVE Certification.