Bei den AustrianSkills holte er sich den Titel des Österreichischen Staatsmeisters in Elektro- und Installationstechnik, ehe er bei der Weltmeisterschaft in Russland nur knapp einen Stockerlplatz verfehlte. Bei der bevorstehenden EM in Graz will’s Stefan Prader nun wieder wissen. Ostösterreichs größte Baumesse nützt er daher als Trainingsumfeld mit Publikumsbeteiligung. Zuseher sind somit ausdrücklich erwünscht. Gemeinsam mit Trainer Thomas Benkö wird eine Wettkampfsituation simuliert, die am vierten und letzten Messetag in einem Finale und der Projektfertigstellung gipfelt.