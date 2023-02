WECHSEL IN JUNG-GESCHÄFTSFÜHRUNG : Kitz, übernehmen Sie!

Mit März übernimmt Jürgen Kitz die Marketing- und Vertriebs-Geschäftsführung der Albrecht Jung GmbH & Co KG. Er folgt damit auf Harald Jung, der das Familienunternehmen in dritter Generation führte und künftig als Vorsitzender in den Aufsichtsrat wechselt.