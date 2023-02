„Der neue Standort mit modernsten Büroräumlichkeiten stärkt die Markenpräsenz bei unseren Kunden aus Industrie, Infrastruktur und Facilitymanagement“, freut sich Gerhard Hafner, der Verkaufsleiter im Bereich Industrie & Facilitymanagement für Kärnten und Osttirol. Rexel-CSO Hans-Peter Ranftl sieht in der Neueröffnung einen wichtigen Schritt für die lokale Nahversorgung: „Nach intensiven Investitionen in Salzburg, Wien, Graz und Innsbruck setzen wir nun auch in Klagenfurt als österreichischer Marktführer im Elektrogroßhandel ein Zeichen in Richtung Modernität und Digitalisierung.“