Siemens Campus Microgrid : Kleines Netz, große Wirkung

Der zukunftsweisende Showcase Campus Microgrid von Siemens Österreich auf dem Firmenareal in Wien Floridsdorf ist seit Kurzem in Betrieb. Damit lässt sich das Verhalten und der Nutzen von Microgrid-Lösungen im Realbetrieb demonstrieren und dank umfassender Datensammlung und -analyse an Lösungen der Zukunft forschen.