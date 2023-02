Gemeinsam mit dem slowenischen Leuchtenhersteller ETT Lighting liefert Tridonic die passende Lösung – für die allgemeine als auch für die dekorative Beleuchtung der mobilen Wohneinheiten.

Für dekoratives Licht und die indirekte Beleuchtung sorgen die dimmbaren Treiber für LED-Lichtbänder LCBU 10W 12V BASIC phase-cut SR. Zur allgemeinen Beleuchtung dienen in die Wand oder Decke eingebaute LED mit Tridonic-Treibern LC 13W 300mA fixC C SNC. Beide Treiber-Reihen verfügen über Überlast-, Kurzschluss- und Leerlaufschutz. LED-Panels zur weiteren allgemeinen Beleuchtung in den mobilen Wohneinheiten sind mit den Konstantstrom-LED-Treibern LC 75W 100–400mA flexC lp EXC für Linear- und Flächenbeleuchtung ausgestattet, die die gewünschte Erhöhung der maximalen Umgebungstemperatur (Ta) erlauben. Bei der Notbeleuchtung kommen EM ready2apply BASIC-Treiber zum Einsatz. Das komplette Set kommt hier inklusive Elektronik, LED-Modul, Kühlfläche, Optik und Akku.

Die Tridonic-Treiber verfügen allesamt über hohe Kompatibilität und sorgen für Energieeinsparungen durch hohe Effizienz.