Erweiterung der MEAN WELL-Familie : Kontaktgekühlte Netzteile bis 2500 Watt

Mit der UHP-2500-Serie erweitert Schukat die erste MEAN WELL-Familie an kontaktgekühlten lüfterlosen Netzteilen in U-Bracket-Bauform auf 2500 Watt. Diese Art der Kontaktkühlung vermeidet eine Geräuschentwicklung durch den Lüfter und verhindert, dass der Lüfter Schmutz ins Netzteil ziehen kann.