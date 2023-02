Das Ergebnis der Zusammenarbeit: Die Lichtwirkung der Exponat-Beleuchtung erfuhr so große Zustimmung, dass Zumtobel das spezielle Linsensystem mit Zoom-Optik in sein Standard-Portfolio aufgenommen hat. „Das Raumerlebnis wirkt durch das neue Lichtkonzept natürlicher und kommt dem Tageslicht sehr nahe, womit subtile Stimmungen in den Räumen realisiert werden können.“ erläutert Ulrike Erbslöh, Kaufmännische Direktorin des Museums, den positiven Einfluss auf die Raumwahrnehmung.

„Zumtobel zeigte ein gutes Gespür für die besondere Architektur des Museums mit ihren hohen Qualitätsansprüchen. Die Wünsche der Fondation Beyeler und des Lichtplaners wurden engagiert und schnell umgesetzt“, so Erbslöh weiter. Das einzigartige Beleuchtungskonzept in Riehen soll tatsächlich bereits neu geplanten Kunsthäusern in der Schweiz als Vorbild dienen.

„Zumtobel ist mehr als stolz, einen kleinen und doch elementaren Teil zu dieser großartigen kulturellen Begegnungsstätte beigetragen zu haben“, so Isabel Zumtobel, Head of Arts & Culture bei der Zumtobel Group.