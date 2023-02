Interessierte können sich aus erster Hand über moderne, kosteneffiziente und umweltfreundliche Heiztechnik informieren. Konkret: über Möglichkeiten zur Sanierung bestehender Heizanlagen, energieeffiziente Wärmepumpen, moderne Gas- und Ölheizungen, clevere Kombinationen mit Photovoltaik, Heizen und Warmwasser mit Strom sowie die attraktiven Vaillant-Service-Leistungen. Darüber hinaus haben die Besucher die Möglichkeit, sich vor Ort bei Koop-Partnern und Energieversorgern zu ihrem Projekt zu informieren.

Die Vaillant-Standorte sind jeweils ab 16:00 Uhr für die Besucher geöffnet. An den Standorten Wien, Graz und Traun werden ab 18:00 Uhr Fachvorträge angeboten. In allen Vaillant-Kundenzentren ist eine große Auswahl an hochmodernen Geräten ausgestellt und die Vaillant-Experten stehen bis 22:00 Uhr für Fragen zur Verfügung.

Anmeldung für den jeweiligen Standort wird bis 15. September unter der entsprechenden Email-Adresse oder telefonisch unter 05 70 50-60000 erbeten.