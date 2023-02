Ledvance hat daher drei Produktlinien eingeführt: Smart Home Comfort mit WiFi-Technologie, Smart Home Premium mit Bluetooth-Unterstützung und Smart Home Professional mit Zigbee 3.0-Standard. Die Beleuchtung der Linie Smart+ WiFi lässt sich mit dem Smartphone über eine App steuern. Die Smart+ ZigBee-Produkte erlauben die Beleuchtung über ein Gateway in ein ganzheitliches Smart Home System einzubinden. Auch die Steuerung über Smart Speaker, in die ein Gateway integriert ist, oder die mobile Steuerung ist möglich. Für die Smart+ Bluetooth-Produkte wird kein Gateway benötigt. Diese Produkte können über Sprachbefehle und einen Smart Speaker gesteuert werden. Jede der drei neuen Linien ist auf das empfohlene Steuerungssystem abgestimmt. Darüber hinaus bietet Ledvance für jede Linie auch alternative Steuerungen an.