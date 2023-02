Der Siemens Campus Erlangen in Bayern setzt auf Lichtlösungen des Münchner Unternehmens Ledvance in seinen Büroräumen. Die Devise lautete dabei Integration statt großer Umbau. So wurden die an das bestehende Deckenkonzept angepasst.

Für die Büros wurden zwei verschiedene Beleuchtungen gewählt – die Linear Indiviled Direct/Indirect und die Panel Direct/Indirect. Beide pendeln von der Decke und können flexibel aufgehängt werden.